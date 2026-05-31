Hakan Safi'den transfer müjdesi: 'İki tane milli oyuncuyla anlaştık, açıklayacağız'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği ve Antalya'da bulunan kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Seçim çalışmaları ve yapacağı transferler hakkında açıklamalarda bulunan başkan adayı Safi, "Transferler konusunda yakında açıklamalarımız olacak. Seçimin son haftasında ortaya koyduğumuz vizyonu net bir şekilde göreceksiniz. Biz, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2-3 DÜNYA YILDIZI GETİRECEĞİM"

Yapacağı transferlerini dünya çapında yıldız futbolcular olacağını vurgulayan Hakan Safi "İki tane milli oyuncuyla anlaştık, onları da açıklayacağız. 'İki tane de dünya yıldızı getireceğim' dedim, bu belki üç bile olabilir" diye konuştu.

“AYKUT KOCAMAN'IN YIPRATILMASI DOĞRU DEĞİL”

Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, sarı lacivertli takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman üzerinden seçim stratejisi yürütmesini doğru bulmadığını ifade eden Safi, "Aykut Kocaman üzerinden bir seçim stratejisi yürütmek, 'oy kaybederiz' diyerek Fenerbahçe’nin önemli değerlerinden birinin yıpratılması doğru değildir" dedi.

"LOOKMAN GÜNDEMİZDE DEĞİL"

Ocak ayında Nijeryalı hücum oyuncusu Ademola Lookman ile görüştüğünü hatırlatan sarı lacivertli kulübün başkan adayı, adı geçen futbolcunun şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. Safi "Ben Lookman ile de görüştüm kışın. Bunu niye söylüyorum? Artık bizim gündemimizde değil kendisi" ifadelerini kullandı.

"LEAO BİZİM TOPÇUMUZ DEĞİL"

Milan'dan ayrılacağını açıklayan Leao hakkında da konuşan Hakan Safi "Rafael Leao'yu da gittim, seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz; sorduk, soruşturduk herkese" dedi.

"GUIRASSY İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi ile anlaştığını öne süren Safi, kendilerinin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli santrafor Serhou Guirassy ile görüştüğünü duyurdu. Hakan Safi "Rakibimiz de Vedat Muriqi'i alıyormuş, tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Güzel bir rekabet olacak. Guirassy ile Nisan 23’ünde ben kendim de görüştüm. Yine yarın da görüşeceğiz. Klasik rakibimizin çirkinleştirme oyunları... Guirassy, Dortmund'un kontratlı oyuncusu, benim uzun zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Guirassy'yi de gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu alacak inşallah" diye konuştu.