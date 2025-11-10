Halil Umut Meler'e Abu Dabi'de özel görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Mısır Futbol Federasyonu'nun özel davetiyle Al Ahly ile Zamalek takımları arasında pazar günü oynanan 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa serisinde finale kalan Al Ahly ile Zamalek takımları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.