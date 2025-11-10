Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halil Umut Meler'e Abu Dabi'de özel görev!

Halil Umut Meler'e Abu Dabi'de özel görev!

10.11.2025 23:16:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Halil Umut Meler'e Abu Dabi'de özel görev!

Al Ahly ile Zamalek'in karşı karşıya geldiği Mısır Süper Kupa Finali'nde FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler görev yaptı.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Mısır Futbol Federasyonu'nun özel davetiyle Al Ahly ile Zamalek takımları arasında pazar günü oynanan 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa serisinde finale kalan Al Ahly ile Zamalek takımları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

İlgili Konular: #Mısır #zamalek #Halil Umut Meler #Al Ahly

İlgili Haberler

İki futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Galatasaray'dan bahis operasyonu açıklaması!
İki futbolcusu PFDK'ye sevk edilmişti: Galatasaray'dan bahis operasyonu açıklaması! Süper Lig ekibi Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı hakkında bir açıklama yayımladı.
Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması!
Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı: Eren Elmalı'dan bahis açıklaması! Bahis oynadığı iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Bahis soruşturmasının ardından... Milli takım kadrosunda değişiklik!
Bahis soruşturmasının ardından... Milli takım kadrosunda değişiklik! A Milli Futbol Takımı, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ye sevk edilen Eren Elmalı'nın milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.