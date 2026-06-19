Hasan Al yazdı: Tesisler 1983'te 20 milyona liraya alındı, Lokman Kondakçı 20 milyon TL verdi

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin istimlak edilmesiyle borçlarını sıfırlamaya hazırlanıyor.

Gerçeklerin er yada geç ortaya çıkma huyu vardır.

42 yıl sonra bir gerçeği öğreniyoruz.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin arazisini 20 milyon liraya aldı. Arazi satın alınırken Akça Fındıkın sahibi Lokman Kondakçı, reklam karşılığı Trabzonspor'a 20 milyon lira verdi. Bu para arazinin satın alınmasında büyük rol oynadı.

Aslen Araklılı olan Kondakçı'ya zaman zaman başkanlık teklifleri de olmuş. Ancak Kondakçı, futbol yöneticiliğine ilgi duymadığını belirtiyor. "Protokol yerine yaylalara çıkmayı yeğlerim" diyor.

Bir Trabzonlu olarak hiç kimsenin yapmadığını yapan Kondakçı, paranın çok kıymetli olduğu yıllarda Trabzonspor'un tesisleşme sürecine en büyük katkıyı yapmış. Ne var ki Trabzonspor camiası Lokman Kondakçı'yı bırakın takdir etmeyi, hatırlama bile hatırlamıyor.

Kondakçı'yı yaşadığı Bodrum'daki evinde buldum. "Trabzonspor'a 10 milyon TL mi verdiniz" diye sordum. 20 milyon TL verdiğini söyledi. Paranın bugünkü değerinin ne kadar olduğunu sorduğumda ise aldığım cevap, şaşkınlığımı daha da büyüttü. Kondakçı, "O parayı 1983'te bankaya yatırsanız, bugün Trabzon'un yarısını satın alırsınız" dedi.

Ben hatırladığım kadarıyla yakın ve uzak tarihte Trabzonspor'a böyle bir para veren Trabzonlu yok. Verenlerde dolaylı bir şekilde tahsil etmiş zaten!

Lokman Kondakçı'yı bugüne kadar hatırlamamak, onere etmemek büyük bir ihmal. Umarım bu ihmal en kısa zamanda giderilir.

Dile kolay, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yapıldığı yeri 20 TL'ye alıyorsunuz. Akça Fındıkın sahibi Lokman Kondakçı Trabzonspor'a reklam karşılığı 20 milyon TL vererek en büyük desteği yapıyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri istimlak edilecek, Trabzonspor'un borçları sıfırlanacak. Bu süreçte Lokman Kondakçı'yı hatırlamamak olmaz.

Trabzonspor vefalı bir kulüptür. Gereğini yapacaktır.

Hatırlatmak bizden, takdir Trabzonspor camiasının.