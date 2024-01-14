Hasan Arat'tan Fernando Santos ve transfer yanıtı! 'Hoca yıldız demedi'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arat, Portekizli teknik direktör Fernando Santos hakkındaki soruya, "İyi bir hoca. Karakterli bir insan. Beşiktaş çok güzel bir iş yaptı" yanıtını verdi.
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos için salı günü düzenlenen imza töreninin ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Hasan Arat, "Fernando Santos'a müzeyi gezdirdiniz. Size kupa sözü verdi mi?" sorusuna, "Gelmeden önce vermişti. İyi bir hoca. Karakterli bir insan. Beşiktaş çok güzel bir iş yaptı" yanıtını verdi.
"HOCA YILDIZ DEMEDİ"
Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Santos Ronaldo gibi yüksek kaliteli oyuncularla çalıştı. Peki ona yıldız bir oyuncu hediye edecek misiniz?" sorusuna ise, "Hoca karakterli oyuncu dedi, yıldız demedi" cevabını verdi.
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