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Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:51
Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla 7. sırada yer alan Hatayspor, 13 puanla 9. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe deplasmanından 4-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Kayserispor ise kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etmişti.


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