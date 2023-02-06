Hataysporlu Onur Ergün'den iyi haber: Çıkan haber doğru değil, gayet iyiyim

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremden etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatayspor'da Onur Ergün, sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:41
Hataysporlu Onur Ergün'den iyi haber: Çıkan haber doğru değil, gayet iyiyim
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde hissedilen depremde enkaz altında olduğu iddia edilen Hataysporlu futbolcu Onur Ergün'den iyi haber geldi.

Bordo-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Onur Ergün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Durumunun iyi olduğunu ifade eden Onur Ergün, "Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



İlgili Haberler

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den açıklama: '100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor...'

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından Prof. Dr. Feyzi Bingöl'den açıklama: '100 tane Hiroşima bombasına karşılık geliyor...'
Deprem Danimarka'dan hissedildi

Deprem Danimarka'dan hissedildi
Depremzedeler için İzmir’den “Umut Hareketi” başladı

Depremzedeler için İzmir’den “Umut Hareketi” başladı

En Çok Okunan Haberler