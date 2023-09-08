Hırvatistan - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:35
Hırvatistan - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, D Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında Dainis Kazakevics'in ekibi Letonya ile karşılaşacak.

HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maltalı hakem Pilip Farrugia'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Hırvatistan, grupta oynadığı son maçta Türkiye'yi deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Letonya ise Ermenistan deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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