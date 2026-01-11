Hornets, Jazz'ı 55 sayı farkla yendi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 11:07:00
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, deplasmanda Utah Jazz'ı 55 sayı farkla 150-95 mağlup etti.

Delta Center'da Jazz'a konuk olan Hornets, 9 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı maçı farklı kazanarak 14. galibiyetini aldı.

Hornets'ta Tre Mann 20, Brandon Miller 18 ve LaMelo Ball 17 sayıyla oynadı.

Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Jazz'da Brice Sensabaugh 26 ve Isaiah Collier 17 sayı üretti.

SPURS, CELTİCS DEPLASMANINDA KAZANDI

San Antonio Spurs, TD Garden'da konuk olduğu Boston Celtics'i 100-95 yendi.

Spurs'te Victor Wembanyama ve De'Aaron Fox 21'er sayıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

Bu sezon 14. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Derrick White 29 ve Jaylen Brown 27 sayı kaydetti.

