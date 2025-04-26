Hull City ligde kalma umutlarını son maça bıraktı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championhip'in 45. haftasında kendi sahasında ağırladığı Derby County'ye 1-0 mağlup oldu.

Hull City ligde kalma umutlarını son maça bıraktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 19:43

İngiltere Championship'in 45. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Derby County'yi ağırladı. 

The MKM Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Derby County'ye galibiyeti getiren golü dakika 84'te Nathaniel Phillips kaydetti.

KÜME DÜŞME POTASINA GİRDİ

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nordin Amrabat, 88. dakikada oyundan alındı.

Öte yandan Hull City'de mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Joao Pedro, oyuna 88. dakikada dahil oldu. 

Bu sonucun ardından Hull City, 48 puanda kalarak küme düşme potasına girdi. Derby County, 49 puana yükseldi. 

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, Portsmouth deplasmanına gidecek. Derby County, Stoke City'yi ağırlayacak.


Etiketler: #acun ılıcalı #hull city #Derby County

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