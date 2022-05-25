Hürser Tekinoktay: ‘Beşiktaş'ın en kötü yönetimi’

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 07:00

Beşiktaş’ta kongre için geri sayım başladı. Bu hafta sonu önce mali genel kurul sonra başkanlık seçimi yapılacak. İki kez başkan adayı olan ve camianın takdirini kazanan Hürser Tekinoktay, bu seçime katılmayacak. Tekinoktay, Beşiktaş’la ilgili görüşlerini Cumhuriyet’e anlattı. Mecvut başkan Ahmet Nur Çebi’yi eleştiren Tekinoktay, “Ahmet Nur Çebi’ye nasıl ‘Başarılı’ diyebiliriz. Gerçi ona kalsa dünyanın en başarılı adamı. Milan’ı ve City’i şampiyon yapan da o. Hatta Covid-19 aşısını bulan da o. Çebi yönetimi 1 yılda 13-14 kişiyle şampiyon olan takımı dağıtan, 1 yılda 4 teknik direktör, 25 yardımcı hocaya maaş ödeyen, 1 yılda 35 futbolcuyla 35 ayrı mevki yaratan tarihin en kötü yönetimidir” dedi.

"AVRUPA’DAN MAHRUM ETTİ"

Hürser Tekinoktay, “Çebi yönetimi, 1 dönemde 3 Futbol AŞ Genel Müdürü değiştiren, 1 yılda aynı kişiyi CEO’luğa atayan 1 ay sonra sportif direktörlüğe getiren, 19 yılda yapılan borç stoğunu 1 dönemde 2.6 milyar TL’den 5.6 milyarlara çıkartan (muhtemelen hafta sonu mali kongre böyle açıklanacak), 1 yılda koca sezonu çorbaya çeviren, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı önümüzdeki sene, 120. kuruluş yılımızda Beşiktaş’ı Avrupa’dan mahrum eden tarihin en kötü yönetimidir. Daha önce Şampiyonlar Ligi’nden 150 milyon Avro gelir elde eden takım şimdi 200 bin doları zor topluyor. Ligde şampiyonluk şansınız varken 6. bitirip Avrupa’ya gidemiyorsunuz. Beşiktaş stajyerlerin kulübü değildir” diye konuştu.

"HAKEMLER KORKUYOR"

TFF’nin hakemlik sistemi çalışmaları için danışman olarak anlaştığı David Elleray raporunu sundu. Elleray, “Hakemler desteklenmediklerini, düşük ücret aldıklarını ve saygı duyulmadıklarını hissetmektedirler. Özellikle ‘büyük’ kulüplerin maçlarını yönetirken hata yapmaktan korktukları ve genellikle ‘günah keçisi’ olarak ortaya atıldıkları gözlemlenmiştir” tespitinde bulundu. Elleray ayrıca, “Performans değerlendirmeleri, atamalar ve klasman değişiklikleri daha objektif, veri odaklı ve bağımsız bir şekilde yapılmalıdır” ifadesini kullandı.