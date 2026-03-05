Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'de gündem olmaya devam ediyor: 'Son dönemdeki formu umut verici'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek grup etabını galibiyetle tamamladı ve liderliği garantiledi. Siyah-beyazlı takıma devre arası transfer döneminde katılan isimlerden Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh bu maçta da ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki üçüncü golü atan Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlılarda beşinci maçında dördüncü golünü atıp etkili performansını sürdürdü. 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'taki performansı, Rizespor maçının ardından ülkesi Güney Kore'de bir kez daha gündem oldu.

The JoongAng'daki haberde Hyeon-gyu Oh için şu ifadelere yer aldı:

"Oh Beşiktaş formasıyla dördüncü golünü attı. Son dönemdeki gol sayısı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Fildişi Sahili ve Avusturya ile yapılacak hazırlık maçları için Kore Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırabilir. Son dönemdeki formu, ilk kez forma yer alma ihtimali Dünya Kupası öncesinde de umut verici bir işaret. 2022 Dünya Kupası'nda kadroya dahil edilmemiş ancak için deneyim kazanması için geniş listede yer almıştı."

Kore'de yayın haber portali Daum'daki haberde ise Hyeon-gyu Oh için, "Beşiktaş formasıyla beş maçta dört gol atan Hyeon-gyu Oh, Son Heung-min'in hücumdaki partneri olarak öne çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılışına sadece üç ay kala, Güney Kore'nin hücum hattında büyük bir değişim yaşanıyor. Beşiktaş'taki pozisyonuna tamamen alışan Hyeon-gyu Oh, gol serisini sürdürüyor Hyeon-gyu Oh gerçkten alev alev yanıyor. Agresif oyun tarzı sadece kendine özgü güçlü fiziğinden kaynaklanmıyor, aynı zamanda gol atma yöntemleri de gelişti; röveşata vuruşlarından, kaleye doğru giden pozisyonlarda sakin bitirişlere kadar. Fiziksel temasın yoğun olduğu Türkiye'de rekabetçiliğini hemen kanıtladı" ifadeleri kullanıldı.

Nate'deki haberde de Hyeon-gyu Oh'nun performansından övgüyle bahsedilerek, "Hyeon-gyu Oh, golcülük yeteneğinin zirvesinde olduğu maçta golü attı. Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra beş maçta dört gol atarak takımının 4-1'lik galibiyetine öncülük etti" denildi.