İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı yanıtı: 'Kulüp başkanları eski alışkanlıklarını bıraksınlar'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu, 2026 Dünya Kupası öncesi Milli Takım ve lig için detaylı açıklamalarda bulundu.

Federasyon Başkanı bir gün Dünya Kupası'nı Türkiye'de düzenlemeyi hayal ettiğini anlattı ve Montella'ya güveni tazeledi.

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Milli takımda ortam gayet iyi. Genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Bu aile ortamını yaratan kişi Montella. Vincenzo Montella müthiş bir insan! Bazen insanlar eleştiriyor, doğru giden işi eleştirebilir insanlar. Hocamız, uzun süre burada olacaktır diye düşünüyorum. Türk milleti adına ona teşekkür ediyorum."

"TURNUVA TAKIMI OLMALIYIZ"

“Her Avrupa Şampiyonası’na ve Dünya Kupası’na katılıp turnuva takımı olmalıyız. Bu kadronun da 3-4 yıl beraber oynayarak inşallah Montella ile beraber bunu başaracağına inanıyorum.”

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLARAK YURDA DÖNECEĞİZ"

“Ben futboldan soğumuştum. Trabzonspor başkanlığını bırakınca hatta 10 tane kurban kesmiştim. Ama sonrasında kızımın ‘Başkan ol ve dünya şampiyonu olalım.’ demesiyle geri döndüm. İnşallah şampiyon olarak yurda döneceğiz. Çocuklarımız bunu başaracak potansiyele sahip.”

"SONRADAN AYARLANDI"

“Kamp yeriyle alakalı; play-off oynadığımız için sonradan ayarlandı. Otelde ve tesiste teknik kadromuzun istediği standartları da FIFA’ya yaptırdık.”

"RAHATLIKLA TEK BAŞIMIZA ORGANİZE EDEBİLİRİZ"

“Benim hayalim, Dünya Kupası organizasyonunu Türkiye’ye getirmek. Rahatlıkla tek başımıza organize edebiliriz.

İlk kez ekside federasyon aldık. 5 milyardan fazla artı görünüyordu bir geldik 680'den fazla eksi. Mali direktörü çağırdım neden böyle dedim. Sonra gönderdik artık evinde düzeltiyordur sorunları.”

"ANADOLU KULÜPLERİNE CAN SUYU GİBİ GELECEK"

“Avrupa’daki beş büyük ligde şampiyonluğa ayrı bir pay verilmiyor. Biz de %11’lik şampiyonluk payını kaldırarak eşit dağıtıma geçtik. Bu durum, Anadolu kulüplerine can suyu gibi gelecek.”

BAHİS SORUŞTURMASI

"İçişleri Bakanımız Adil Gürlek ile Başsavcı olduğu döneminde haftada 2-3 kez koordineli çalışıyorduk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni Başsavcımız da Bakan Bey'in yardımcısıydı. Başsavcı vekilimizin talihsiz açıklaması oldu, onu düzeltirler. Dünya Kupası'ndan sonra işlem yapılacak diye bekleyen bir şey bizde yok!

Oyuncu, menajer, masör, doktor, antrenör... Bütün dosyaları yaptık. Yönetici ve başkanların dosyayı gelir diye söyledim. 5 bine yakın isim. Onun bilgileri geldikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Elimizde belge var da Dünya Kupası'nı bekliyoruz? Biz kirli insanlarla mı Dünya Kupası'na gidiyoruz? Sıra yöneticilere geldi.

Allah nasip ederse önümüzdeki hafta isimler geldikten sonra resmi müracaatımızı Spor Toto'ya yapacağız ve bahis şirketlerinden dosyalar gelecek. Arkadaşlar titiz bir şekilde çalışacak. Her şey ortada."

YABANCI KURALI

"Kulüp başkanlarından istirham ediyorum, eski alışkanlıklarını bıraksınlar! Eskiden özellikle dört büyükler ile iyi geçineyim, bir daha fazla oturayım derdine düşmüştü TFF başkanları! Bizim öyle bir derdimiz yok! Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var! Futbolun marka değerine hizmet ediyoruz! Herkesi memnun etme derdimiz yok!

Bu yabancı kuralını bu sene açıklamadık! Kamuoyunu yanıltıyorlar! Teknik direktörler, yöneticiler! Biz bunu geçen sene açıkladık! 12+4 ile devam etsek, sorunları mı düzeliyor? 2 tane ile kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun! Kulüpler borç batağında! Türkiye'de futbolcu mu yok? gençlere şans verseniz...

Lamine Yamal kaç yaşında oynuyor? Arda Güler, Kenan Yıldız... Posası çıkmış oyuncuları getiriyorsunuz, ne oluyor?

Kimseye 12+4 için söz vermedik! Kimseyle böyle bir konuşmamız olmadı!"