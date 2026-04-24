Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hacıosmanoğlu ve Yasin Kol
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

24.04.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

FIFA “kokartsız” (!) hakem Yasin Kol, Türkiye’nin en önemli maçı Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atandı. Kimdir Yasin Kol? Trabzon bölgesi hakemi. Güvenlik görevlisi, atletik testleri vasat, İngilizce, Fransızca vb. yabancı dil bilmiyor. Katıldığı hakem eğitim semineri sayısı bir elin parmakları kadar. Niçin büyük maçlara atanıyor? Çünkü TFF’nin başındaki İbrahim Hacıosmanoğlu ile hemşeri ve kemençe arkadaşı! Özellikle bir 2-2’lik Beşiktaş-Eyüp maçı var ki, sormayın.

Yasin Kol, bir inat uğruna bu derbiye atandı. Çünkü Galatasaray’ı, Fenerbahçe’si, hatta Beşiktaş ve dahi Trabzon’u bu ismin büyük maçlara atanmasını istemiyordu. Bir anlamda, kayıkçı kavgasına girişti TFF kulüplerle. Oysa Kulüpler Birliği Vakfı istese TFF’yi olağanüstü genel kurula götürür ama, kulüplerin çoğu da kamuoyuna ayrı perde arkasında ayrı konuştukları için kimse imza toplamıyor. Yani taraftarın gazını almak için bağırıyorlar, çağırıyorlar, arka tarafta, “Aman İbrahim başkan, canım İbrahim başkanı” oynuyorlar.

Son dönemin moda mecrası yapay zekâya Yasin Kol’u sordum. Yanıtlar bir spor yazarınınki kadar netti:

- Aynı sertlikte pozisyonlara farklı kararlar veriyor.

- Bazı kritik pozisyonlarda kart çıkmaması/fazla kart çıkması tutarsızlığı var.

- VAR’a gitmesi gereken pozisyonlarda gitmiyor. (VAR da Yasin Kol’un, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile yakınlığından dolayı ekrana çağıramıyor). Son yorumu daha beter yapay zekânın: “Subjektif.”

Evet, pazar günkü Galatasaray-Fenerbahçe maçı bu hakemle büyük olaylara aday bir derbi. Umarız, oyuncular iyi niyetli davranır, alttan alır, çünkü Yasin Kol bu maçın altından kalkamaz. Gönül ister ki, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu üzerindeki etkisi nedeniyle Kol’u bu maça atattırdığı iddia edilen İbrahim Hacıosmanoğlu da o gün Şeref Tribünü’ne gelsin ve ustalık eserini izlesin.

İlgili Konular: #Derbi #hakem #Yasin Kol

