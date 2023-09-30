Icardi'nin 13 maçlık gol serisi sona erdi

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin 13 maçlık gol atma serisi sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 21:45
Icardi'nin 13 maçlık gol serisi sona erdi
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

ICARDI'NİN SERİSİ SONA ERDİ 

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.


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