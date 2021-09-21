İki başkan Ali Koç ve Burak Elmas, voleybol gecesinde ne konuştu?
Voleybol Federasyonu ile TSYD'nin ortaklaşa düzenlediği geceye Ali Koç ve Burak Elmas da katıldı. Elmas'ın Ali Koç'u, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle kutladığı öğrenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "Voleybol Gecesi"ne federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve milli oyuncular katıldı.
"Şimdi Voleybol Zamanı" adıyla gerçekleştirilen gecede konuşan Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun camianın çatısı olduğunu belirterek, "Bunun gerçek paydaşları var, katkı sağlayan unsurlar var. Biz bu başarıya sadece kendi becerimiz ve çalışmalarımızla ulaşmadık. Özellikle kulüplerimizin yanımızda olması başarıya götüren yolda en büyük etken olmuştur." dedi. Voleybola verdikleri katkıdan dolayı kulüp başkanlarına ve antrenörlerine teşekkür eden Üstündağ, "Mükemmel diyalog içinde olmamızla hem altyapıda hem üst yapıda başarı geldi. Benim değil bizim başarımız." değerlendirmesinde bulundu.
Gecede voleybolun dışında TFF'nin gündeme geldiği, Ali Koç ve Burak Elmas'ın birbiriyle sık sık maskelerini çıkarıp muhabbet ettikleri görüldü. Konuşulan konular arasında hakem atamaları, hakem hataları, VAR sorunu, Tahkim ve PFDK ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Özellikle Elmas'ın Ali Koç'u, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle kutladığı öğrenildi.
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