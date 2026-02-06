İlhan Palut eski takımına geri dönüyor: Resmi açıklama!

Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve yönetimin, İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Tarafların, Palut’un teknik direktör olarak göreve getirilmesi konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

İMZALAR ATILIYOR

Açıklamada ayrıca, resmi sözleşmenin 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacağı ve kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet imzasıyla paylaşılan duyuruda, sürecin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı vurgulandı.

49 yaşındaki deneyimli teknik direktör İlhan Palut, 2021-2023 yılları arasında Konyaspor'da görev yapmıştı.