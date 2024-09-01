İlk 11'de görev vermişti: Giovanni van Bronckhorst'tan Ernest Muçi ve Felix Uduokhai açıklaması!
Süper Lig'in 4. haftasında kendi sahasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi konuştu. Hollandalı hoca, ilk 11'de görev verdiği Ernest Muçi ve Felix Uduokhai hakkında görüşlerini aktardı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor maçı öncesi açıklamalaryaptı.
Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "İyi yaptığımız şey maç maç konsantre olmak. iyi gidiyoruz şu anda. Lugano maçından sonra bu maça hazırlandık. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.
MUÇİ VE FELİX AÇIKLAMASI
Galibiyetlerden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı teknik direkör, "Galibiyetlerden dolayı mutluyum ama motivasyon rakibe konsantrasyonla gelen bir şey. İşin sonunda zaferler kazanmak istiyoruz. Galibiyet geldikçe motivasyonumuz da artacaktır" ifadelerini kullandı.
Bronckhorst, Muçi tercihi ile ilgili ise, "Daha önce de söylemiştim. Rekabetçi bir kadromuz var. Muçi de son maçta iyiişler yaptı. Rakibe baktığımızda önemli şeyler yapabileceğini düşündük. Felix de aynı şekilde yeni geldi. İyi bir savunmacı. Kendisine süre vererek güçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazla rotasyon yapabiliriz" diye konuştu.
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