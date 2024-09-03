İlkay Gündoğan'dan Victor Osimhen paylaşımı!
Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Victor Osimhen paylaşımına yorum yaptı.
Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Osimhen transferi paylaşımına yorum yaptı.
İLKAY GÜNDOĞAN'DAN OSİMHEN YORUMU
Galatasaraylı olduğu bilenen tecrübeli yıldız, yaptığı yorumda, "Wow... Crazy" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızlı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.
İlkay Gündoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
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