İlkay Gündoğan'ın transferinde sona doğru!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 16:03

Güncelleme: 21.06.2023 - 16:08

İspanya La Liga'da şampiyon olan ve gelecek sezon bu başarıyı sürdürmek isteyen Barcelona transfer çalışmalarına başladı.

Sergio Busquets'in takımdan ayrılmasıyla beraber bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyan Barcelona, İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye çok yakın.

İlkay Gündoğan

BONSERVİSİ OLMAYACAK

Relevo'nun haberine göre İlkay Gündoğan, Barcelona için sağlık kontrolüne girdi. Barcelona, İlkay'ın kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermesinden dolayı herhangi bir bonservis ödemeyecek.

Manchester City'nin 32 yaşındaki yıldız orta sahaya sözleşme yenileme teklifi etmesine rağmen İlkay Gündoğan'ın tercihini Barcelona'dan yana kullandığı iddia edildi.

51 RESMİ MAÇTA OYNADI

Bu sezon kritik gollerle takımı şampiyonluk yolunda tutan İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla 51 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 7 asist yaptı.

Manchester City kariyerinde toplam 304 resmi maça çıkan İlkay bu karşılaşmalarda 60 gol atarken 40'da asist katkısı sağladı.