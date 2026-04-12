Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya tepki: 'Olmuyor'

12.04.2026 11:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi. Yağcıoğlu, Fenerbahçeli bir futbolcu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

İlker Yağcıoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"MAÇ TEK KALE OYNANDI"

"Asensio'nun olmadığı bir maçta Fenerbahçe'nin hücum anlamında neler yapacağını merak ediyorduk. Bir de Kayserispor gibi işin tamamen savunma tarafını oynayan, çok fazla hücuma çıkmayı düşünmeyen takımlara karşı Fenerbahçe bugüne kadar sürpriz puanlar kaybetti. Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük... Bu gibi takımlar Fenerbahçe'yi ilk gole kadar zorladı. Asensio'nun olmadığı maçta bu gol gecikirse Fenerbahçe adına işler zorlaşabilir mi diye bir düşüncemiz vardı.

Maç tamamen tek kale oynandı. Kante'nin kusursuz oyunu. İşin hem savunma tarafını yaptı hem de hücuma destek verdi. İlk devre Guendouzi de Kante'ye destek verdi ve Fenerbahçe oyunu rakip sahaya yığdı fakat üretme anlamında pek fazla net pozisyonu yoktu. Olabilecek en iyi senaryolardan biri devreye 1-0 girmekti. İkinci yarı Fenerbahçe, biraz daha kontrollü oyuna geçti. Talisca'nın zeka dolu vuruşu 2, ardından da bir hata 3... Maç zaten bitmiş oldu.”

"TAKIM 'SANTRFOR' DİYE BAĞIRIYOR"

“Ligin artık sonları geliyor. Puan farkı 4, maç fazlasıyla 1'e indi. Oynanmamış maç kazanılmamıştır. Fenerbahçe taraftarı, aradaki puan farkı 1 diye bakıyor. Şunu ben net şekilde gördüm, Fenerbahçe taraftarı da görmüştür: 'Santrfor' diye bağırıyor bu takım. Olmuyor Sidiki Cherif… Geçen hafta kaçırdığı pozisyonların üstüne bugün müsait pozisyonlarda acemice iş yaptı. Özellikleri iyi olan bir futbolcu: Güçlü, defans arkası koşuları iyi yapıyor, bazı yetenekleri var ama... Son vuruş becerisi ve takım oyunu konularında biraz eksik. Fenerbahçe'nin bir forveti olsaydı, kaybedilen puanlar da kaybedilmezdi. Doğru dürüst bir santrfor olsaydı bugün farklı bir senaryodan bahsedebilirdik. Zaten şampiyonluk kaçarsa iş dönecek dolaşacak 'Bu santrforu kim istemedi?' sorusuna gelecek.”

"SANTRFORA MUHTAÇSIN"

“66 tane gol atmış, 'Gol sıkıntım yok' diyebilirsin ama öyle değil. Bazı maçlar var ki santrfora muhtaçsın. Hep örnek veriyorum, Onuachu… Trabzonspor için farklı bir seviye. Bugün yoktu, puan kaybetti. Galatasaray için Osimhen neyse Trabzonspor için Onuachu o. Hadi o kadar olmasın. Shomurodov bile iş yapardı. İyi bir santrforla Fenerbahçe bugün daha farklı konumda olurdu.”

İlgili Konular: #fenerbahçe #kayserispor #Sidiki Cherif

İlgili Haberler

