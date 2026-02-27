Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlker Yağcıoğlu'ndan Kante eleştirilerine tepki: 'Kimsenin tartışmaya haddi yok!'

27.02.2026 00:01:00
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu, N'Golo Kante eleştirilerine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi takımı Al Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante için dikkat çeken bir yorum geldi.

Dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçe'deki performansı eleştirilirken, sarı-lacivertli takımın eski futbolcularından İlker Yağcıoğlu bu yorumlara tepki gösterdi.

Kante'ye destek olunması gerektiğini söyleyen İlker Yağcıoğlu "N'Golo Kante'ye Mesut Özil'e yaşatılanları yaşatmayalım! Mesut geldiğinde her şeyi ondan bekledik, aynısını yapmayalım! Dünyadaki gelmiş, geçmiş en iyi ön liberolardan biri. Kante, Suudi Arabistan'dan geldi ve fizik olarak hazır değil! Ona zaman tanıyalım, sabırlı olalım" dedi.

İlker Yağcıoğlu ayrıca "Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi falan yok!" ifadelerini kullandı.

