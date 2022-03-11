Inaki Pena kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri

11 Mart 2022 Cuma, 15:23

Fatih Terim ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Galatasaray'da takımın başına getirilen Domenec Torrent, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak taraftarın tepkisin çekti. Fakat beraberinde getirdiği eski öğrencisi Inaki Pena'nın özellikle Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya karşı sergilediği performans alkış topladı. Nou Camp Stadyumu'nda 0-0 biten maçta genç kaleci, 4 kritik kurtarışa imza atarak altyapısından yetiştiği takıma geçit vermedi.

INAKI PENA'NIN HAYAT HİKAYESİ

2 Mart 1999 tarihinde İspanya'nın Alicante kentinde dünyaya geldi.

Futbola 2004 yılında Alicante takımının altyapısında başladı.

Sergilediği performansla 2009 yılında Villareal'in altyapısına transfer oldu.

Futbol hayatını üç yıl sonra Barcelona'da sürdürdü. Katalan devinin U16, U18, U19 ve B takımlarında forma giydi.

19 yaşında Barcelona'nın B takımına yükseldi. İki sezon burada forma giydi.

2021-2022 sezonu devre arasında Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in isteği üzerine sarı-kırmızılı takıma yarım sezonluğuna kiralandı.

Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren Inaki Pena'nın, kariyerinin sonuna gelen Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray'a transfer olacağı ileri sürüldü.

ÖZEL YAŞAMI

1999 doğumlu olan Inaki Pena, 2022 yılı itibarıyla 23 yaşında ve bekar.

Inaki Pena 1.84 metre boyunda, 78 kilo ve balık burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @inakipenya, Twitter'da @inakipenya kullanıcı adıyla yer alıyor.

INAKI PENA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

2004-2009 - Alicante (Altyapı)

2009-2012 - Villarreal (Altyapı)

2012-2018 - Barcelona (Altyapı)

2018-2022 - Barcelona B

2022 - Galatasaray (Kiralık)