İngiliz devi harekete geçti: Orkun Kökçü için rekor bonservis!
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de zirveye oynayan Liverpool için Orkun Kökçü iddiası geldi.
İngiltere merkezli Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz devinin uzun süredir takipte olduğu Orkun Kökçü'yü transfer etmek için harekete geçtiğini belirtti.
Benfica formasıyla etkili bir performans sergileyen Orkun Kökçü, Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.
SERBEST KALMA MADDESİ 150 MİLYON EURO
Orkun Kökçü'nün 150 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin olduğu ancak Liverpool'un daha düşük bir miktara transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.
Öte yandan Benfica'nın milli futbolcu için kapıyı 80 milyon Euro'dan açacağı da ifade edildi.
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇER
Orkun Kökçü, Liverpool'a 80 milyon Euro'luk bedelle gitmesi halinde Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.
Benfica formasıyla bu sezon 15 resmi maçta 4 gol ve 3 asist yapan Orkun Kökçü'nün 2028 yılına kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.
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