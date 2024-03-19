İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo'ya övgü!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:09

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:09

İngiliz efsane Alan Shearer, Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo'nun West Ham United karşılaşmasındaki futbolundan övgüyle bahsetti.

'MÜKEMMEL ETKİ YARATTI'

Zaniolo'yu kendisinin Premier Lig'deki haftanın 11'ine dahil eden Shearer, İtalyan yıldız için, "Unai Emery tarafından oyuna alındığında mükemmel bir etki yarattı. Aston Villa için ilk dört yarışında hayati önem taşıyabilecek bir gol attı" ifadelerini kullandı.

Aston Villa'nın West Ham United ile oynadığı maça yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada oyuna dahil olmuş ve 79. dakikada fileleri havalandırmıştı.

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo yaz transfer dönemimde Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiliz ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı.