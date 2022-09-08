İngiliz futbolcu Nathan Redmond'dan David Beckham paylaşımı!

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:51

Beşiktaş'ın, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, David Beckham ile bir fotoğrafını paylaştı.

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz efsane ile paylaştığı fotoğrafına, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncunun paylaşımı şu şekilde: