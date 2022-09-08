İngiliz futbolcu Nathan Redmond'dan David Beckham paylaşımı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond, sosyal medya hesabından David Beckham ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 12:51
İngiliz futbolcu Nathan Redmond'dan David Beckham paylaşımı!
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Beşiktaş'ın, Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, David Beckham ile bir fotoğrafını paylaştı.

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz efsane ile paylaştığı fotoğrafına, "Yeni başlangıçtan önce idolümle tanışmak benim için onur. Tavsiyelerin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncunun paylaşımı şu şekilde:


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