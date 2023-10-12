İngiltere Championship'e Erol Bulut damgası... Ödüle aday oldu!

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, eylül ayının en iyi teknik direktörü ödülüne aday gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:49
İngiltere Championship'e Erol Bulut damgası... Ödüle aday oldu!
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Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut, İngiltere Championship'te "ayın teknik direktörü" adayları arasında yer aldı.

Cardiff, geçen eylül ayında ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken 12 puan topladı. Galler ekibinin bu başarısı sonrası teknik direktör Erol Bulut da 3 meslektaşıyla birlikte "ayın teknik direktörü" adaylığına layık görüldü.

PLAY-OFF HATTINDAN 1 PUAN UZAKTA

Bulut dışında Kieran McKenna (Ipswich Town), Tony Mowbray (Sunderland) ve Liam Rosenior (Hull City) adaylar arasında bulunuyor. Kazanan ismin cuma günü açıklanması bekleniyor.

Cardiff City, 11 haftası geride kalan Championship'te 17 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde ilk 2'ye giren takımlar doğrudan Premier Lig'e çıkarken, 3 ve 6 sıralara arasında kalan 4 takım ise bir üst lige çıkabilen son ekip olabilmek için play-off maçları oynuyor. Cardiff'in altıncı sıradaki Birmingham ile arasında 1 puan bulunurken, ikinci basamaktaki Ipswich Town'ın 11 puan gerisinde yer alıyor.  


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