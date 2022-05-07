Inter, geriye düştüğü maçta Empoli’yi yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 36. haftasında Inter, Empoli’yi mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, orta sıralardaki Empoli’yi Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf arka arkaya goller bulan konuk ekip oldu. Empoli, 5. dakikada Andrea Pinamonti ve 28. dakikada Kristjan Asllani ile maçta öne geçti: 0-2.
Inter, 40. dakikada Simone Romagnoli’nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 45. dakikada ev sahibi takım, Lautaro Martinez ile skoru eşitledi: 2-2 ve devreye beraberlikle gidildi.
Maçın ikinci yarısında, Martinez 64. dakikada bir gol daha atarak Inter'i 3-2 öne geçirdi. 90+4. dakikada Inter, Alexis Sanchez ile farkı 2'ye çıkardı ve skoru 4-2 yaptı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Öte yandan, Inter’de maça ilk 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Arturo Vidal’e bıraktı.
Inter, Empoli karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve puanını 78’e çıkardı. Empoli ise 37 puanla 14. sırada kaldı.
Empoli karşısında zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılan Inter, maç fazlasıyla şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Milan'dan liderlik koltuğunu aldı.
Milan ise 36. haftadaki maçında 8 Mayıs’ta Hellas Verona'ya konuk olacak.
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