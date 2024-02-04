İnter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:10

Güncelleme: 04.02.2024 - 12:10

İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Empoli ile 1-1 berabere kalmıştı.