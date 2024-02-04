İnter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında kendi sahasında bir diğer milli oyuncu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus ile karşılaşacak. İtalya'daki dev maç TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:10
İnter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, kendi sahasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek.

İNTER - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İNTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Inter, ligde oynadığı son maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Juventus ise kendi sahasında ağırladığı Empoli ile 1-1 berabere kalmıştı.


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