Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Serie A takımlarından Inter, sosyal medya hesabından teknik direktör Simone Inzaghi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 09:28
Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Simone Inzaghi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve genç teknik adamın sağlık yönergelerinde belirtilen protokollere uyacağı belirtildi.

Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter, 23. hafta sonunda Serie A'da 1 maçı da eksik olmak üzere 53 puanla liderliğini sürdürüyor.


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