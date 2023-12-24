İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadelenin 57. dakikasında İrfan Can Kahveci, sarı kart gördü.
Bununla birlikte ceza sınırında olan İrfan Can Kahveci, İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.
İrfan Can Kahveci, Süper Kupa'da oynanacak olan Galatasaray maçında ise forma giyebilecek.
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