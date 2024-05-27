İrfan Can Kahveci: 'Karakterimizden ödün vermedik'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 09:38

Güncelleme: 27.05.2024 - 09:38

Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Tüm çabalarına rağmen karakterlerinden ödün vermediklerini söyleyen İrfan Can Kahveci şu paylaşımı yaptı:

"Fenerbahçe değerlerine yakışır bir duruşla, karakterimizden hiç ödün vermeden, önümüze çıkan her engelle son ana kadar birlikte mücadele ettiğimiz bu sezonun ardından takımımla, taraftarımla, camiamla gurur duyuyorum. İyi ki Fenerbahçe… ?"