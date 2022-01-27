İsmail Kartal yönetime rapor verdi, başkan Ali Koç düğmeye bastı
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapor doğrultusunda Ali Koç futbolcu transferi için harekete geçti. Kartal’ın istediği transferler için olumlu sonuçlar bekleniyor.
Fenerbahçe yoğun bir transfer mesaisine başlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal raporu verdi, yönetim düğmeye bastı. Görünen o ki Kartal’ın dört gözle beklediği transferlerde mutlu haberler yakın gibi. Sarı-Lacivertliler, Reims forması giyen Ghislain Konan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Birçok talibi bulunan Vedat Muriç’in hepsini geri çevirmesi sonrası yönetim bir kez daha harekete geçti. Kosovalı yıldız olmazsa hedef ligin en golcüsü Karagümrüklü Pesic’e imza attırmak.
4 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
Fenerbahçe’de Antalya kampı dün başladı. Antalya seyahati öncesindeki rutin kontrollerde Sarı-Lacivertlilerde 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bel bölgesine faset eklem enjeksiyonu yapılan Mesut Özil ile Sivas maçında sakatlanan Novak’ın tedavisi İstanbul’da sürecek. Milli takımlara giden Kim, Valencia ve Tisserand kampta yer almayacak. Mert Hakan Yandaş hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecek.
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