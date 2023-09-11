İsmail Kartal'dan Jota transferine veto: 'King'i tercih etti'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 11.09.2023 - 16:11

Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın Celtic'ten transfer ettiği Portekizli kanat oyuncusu Jota'nın takımdan gönderilmesi gündeme geldi.

Yabancı kontenjanı sınırına takılan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay görünmüyor.

İskoç basınından Football Scotland'ın haberine göre; Jota'nın sarı lacivertli takıma kiralanma ihtimali oldukça düşük. Bunun için de iki sebep gösteriliyor.

JOTA YERİNE KING

Haber detayında, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Portekizli futbolcuyu transfer etmek yerine Joshua King'i kadroda tutmayı tercih ettiği belirtildi.

AVRUPA'DA OYNAYAMAYACAK

Ayrıca Avrupa Konferans Ligi kadrosu için UEFA'ya listenin verilmiş olması da Fenerbahçe'nin transferdeki isteksizliğinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.

5 MAÇTA 133 DAKİKA OYNADI

Al Ittihad formasıyla 5 maçta sonrada oyuna giren ve 133 dakika saha kalan Jota, 1 kez fileleri havalandırırken asist yapamadı.