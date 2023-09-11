İsmail Kartal'dan Jota transferine veto: 'King'i tercih etti'
Al Ittihad'dan ayrılması gündemde olan Jota'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasını İsmail Kartal'ın veto ettiği iddia edildi.
Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'ın Celtic'ten transfer ettiği Portekizli kanat oyuncusu Jota'nın takımdan gönderilmesi gündeme geldi.
Yabancı kontenjanı sınırına takılan 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılmaya başlandı ancak bu transferin gerçekleşmesi kolay görünmüyor.
İskoç basınından Football Scotland'ın haberine göre; Jota'nın sarı lacivertli takıma kiralanma ihtimali oldukça düşük. Bunun için de iki sebep gösteriliyor.
JOTA YERİNE KING
Haber detayında, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Portekizli futbolcuyu transfer etmek yerine Joshua King'i kadroda tutmayı tercih ettiği belirtildi.
AVRUPA'DA OYNAYAMAYACAK
Ayrıca Avrupa Konferans Ligi kadrosu için UEFA'ya listenin verilmiş olması da Fenerbahçe'nin transferdeki isteksizliğinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.
5 MAÇTA 133 DAKİKA OYNADI
Al Ittihad formasıyla 5 maçta sonrada oyuna giren ve 133 dakika saha kalan Jota, 1 kez fileleri havalandırırken asist yapamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Ankara adayını açıkladı!
- Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde
- Akşener’in savcısına zor sorular
- Wanda Nara'dan sert tepki... 'Ne kadar alçakça'
- Görüş birliğine varıldı!
- Mansur Yavaş, ilk kez konuştu!
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Kayıp akademisyen bulundu