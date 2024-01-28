İsmail Kartal'dan transfer müjdesi: 'Birkaç aday var'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 22:16

Güncelleme: 28.01.2024 - 22:16

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Transfer hakkında bilgi verdi.

"YERLİ BİR SANTRAFOR ARIYORUZ"

İsmail Kartal açıklamasında; "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor" dedi.

"LIVAKOVİC ÖZÜR DİLEDİ"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Yediğimiz golden ötürü Livakovic maçtan sonra özür diledi. Çıkmasa daha iyiydi. O an o kararı verdi, öyle oldu. Futbolda bunlar var. Sonuçta kazandık. İrfan Can Kahveci'nin dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen dinlendirdim" ifadelerini kullandı.