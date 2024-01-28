İsmail Kartal'dan transfer müjdesi: 'Birkaç aday var'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 kazanılan Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında açıklama yapan Kartal, 'Yerli bir santrfor arıyoruz' dedi.
Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Transfer hakkında bilgi verdi.
"YERLİ BİR SANTRAFOR ARIYORUZ"
İsmail Kartal açıklamasında; "Yerli bir santrfor arıyoruz. Birkaç aday var. Bununla ilgili kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor" dedi.
"LIVAKOVİC ÖZÜR DİLEDİ"
Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında; "Yediğimiz golden ötürü Livakovic maçtan sonra özür diledi. Çıkmasa daha iyiydi. O an o kararı verdi, öyle oldu. Futbolda bunlar var. Sonuçta kazandık. İrfan Can Kahveci'nin dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen dinlendirdim" ifadelerini kullandı.
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