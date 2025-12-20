Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmail Yüksek: 'Her şeye rağmen ayaktayız'

İsmail Yüksek: 'Her şeye rağmen ayaktayız'

20.12.2025 19:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İsmail Yüksek: 'Her şeye rağmen ayaktayız'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Eyüpspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçeli yıldızlar galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı lacivertli takımın yıldızları galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız" dedi.

Skriniar'ın yanında sol stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz. İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Özgüvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #ismail yüksek #Jayden Oosterwolde

İlgili Haberler

Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi: Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı üç golle aldı!
Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi: Fenerbahçe deplasmanda 3 puanı üç golle aldı! Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, maç fazlasıyla birlikte Galatasaray ile puanını eşitledi ve liderlik koltuğuna oturdu.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı... Fenerbahçe'den Sadettin Saran için açıklama
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı... Fenerbahçe'den Sadettin Saran için açıklama Fenerbahçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yaptı.
Tedesco maç öncesi açıkladı... Fenerbahçe'nin 2 ismi derbide yok!
Tedesco maç öncesi açıkladı... Fenerbahçe'nin 2 ismi derbide yok! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor maçı öncesinde sakatlığı bulunan isimler hakkında konuştu. Tedesco, 2 futbolcunun Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını söyledi.