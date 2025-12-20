İsmail Yüksek: 'Her şeye rağmen ayaktayız'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı lacivertli takımın yıldızları galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Maça ilk 11'de başlayan İsmail Yüksek, "Kazandığımız için mutluyuz. Son 6 ayda yaşanmayan hiçbir şey kalmadı bu camiada. Her şeye rağmen ayaktayız. Bu taraftar, bu camia kenetlendiği sürece önümüzde kimse duramaz. Bunu herkes biliyor. Bu camiayı mutlu edeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. İnşallah sezon sonu gülen biz olacağız" dedi.

Skriniar'ın yanında sol stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz. İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Özgüvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında" şeklinde konuştu.