İsmail Yüksek'ten 'Lig birçok şaibeyle dolu' sözleri için açıklama

Yayınlanma: 11.06.2023 - 23:28

Güncelleme: 11.06.2023 - 23:33

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Başakşehir finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Yüksek, Galatasaray maçından önce söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını aktardı. Milli oyuncu, "Geçen hafta sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben milli takımdaki takım arkadaşlarımın sağladıkları başarıyı yanlış şekilde söyleyen bir insan değilim. Asla kötü niyetli değilim. Sözlerim yanlış anlaşıldı" dedi.

İsmail Yüksek ayrıca, "Zor bir sezondu. Yorucu ve maalesef ki depremden dolayı yıkıcı geçen bir sezon oldu. Çok emek verdik. 3 kulvarda da mücadele etmeye çalıştık. Şunu söylemek istiyorum, bizler çok yorulduk. Kazandığımız için mutluyuz. Başakşehir'i de tebrik ederim. Kazanan taraf olduğumuz için takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İSMAİL YÜKSEK NE DEMİŞTİ?

İsmail Yüksek, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray derbisinden önce, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum. Bize de fırsat geldi ama değerlendiremedik. Bugüne kadar geldik, geçmişe bakmanın da anlamı yok" demişti.