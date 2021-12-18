İspanyol basını: Kerem Aktürkoğlu, Barcelona'yı reddetti
Galatasaray'ın yükselen değeri Kerem Aktürkoğlu dünya devlerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncu Barcelona'nın teklifini reddetti.
Galatasaray'da parlayan ve Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu dünya devlerini peşine taktı. 23 yaşındaki oyuncu için kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Kerem Aktürkoğlu için İspanya basınından transfer iddiası geldi.
El Nacional'in haberine göre Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez hızı ve patlayıcı gücü nedeniyle Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu radarına aldı.
Luis Suarez, Griezmann ve Joao Felix'ten beklediği katkıyı göremeyen Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de Xavi ile aynı sebepten Kerem'i takıma kazandırmak istiyor.
Aynı haber Kerem Aktükoğlu'nun 14 milyon Euro bonservis bedeli olduğunu yazdı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, Kerem'in menajerlik şirketiyle iletişime geçti. Ancak milli futbolcu Arda Turan'ın etkisiyle Atletico Madrid'e imza atmaya daha yakın.
Barcelona ve Atletico Madrid'in yanı sıra Everton, Southhampton ve Bayer Leverkusen de Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
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