İspanyollar duyurdu: Erik Lamela'ya Süper Lig kancası!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Sevilla forması giyen Arjantinli oyuncu Erik Lamela ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:48
İspanyollar duyurdu: Erik Lamela'ya Süper Lig kancası!
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Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gözünü Arjantinli yıldıza dikti.

İspanya merkezli TYC Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Sevilla forması giyen kanat oyuncusu Erik Lamela ile ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

GELECEĞİNE SEVİLLA KARAR VERECEK

Haberde, sakatlığı sonrası Sevilla'daki formasını kaybeden Lamela'nın geleceğine İspanyol kulübünün karar vereceği ve sözleşme imzalanmaması durumunda oyuncuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon takımıyla 19 maça çıkan Lamela, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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