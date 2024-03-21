İsrail - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:36

EURO 2024 Elemeleri'nda play-off heyecanı yaşanıyor.

Åge Fridtjof Hareide yönetimindeki İzlanda, deplasmanda Alon Hazan'ın ekibi İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İSRAİL - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Szusza Ferenc Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

İSRAİL - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu başlayacak.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

C Yolu:

20.00 Gürcistan-Lüksemburg

22.45 Yunanistan-Kazakistan

B Yolu:

22.45 İsrail-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

A Yolu:

22.45 Polonya-Estonya

22.45 Galler-Finlandiya