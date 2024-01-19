İstanbulspor'dan Hakan Yakın kararı... Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:16
İstanbulspor'dan Hakan Yakın kararı... Resmen açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

İstanbulspor, Hakan Yakın ile yolların ayrıldığını açıkladı.

YERİNE GELECEK İSİM...

Hakan Yakın'ın yerine takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın getirileceği öne sürüldü.

Sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 16 Ekim'de takımın başına Hakan Yakın'ı getirmişti.

Yakın, İstanbul temsilcisinde 14 maça çıktı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.


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