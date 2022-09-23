İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, kendi sahasında İngiltere'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 11:12
İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

A Ligi 3. Grup'ta yer alan İtalya kendi sahasında İngiltere'yi ağırlayacak. 

Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak ve S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Grubun 4. maçında İtalya, Almanya deplasmanından 5-2'lik mağlubiyet ile dönmüştü.

İngiltere ise kendi evinde ağırladığı Macaristan'a 4-0 mağlup olmuştu.


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