İtalya, İngiltere’yi Uluslar B Ligi’ne yolladı!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:01

UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya'yı Adam Szalai'nin 17'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Öte yandan günün önemli karşılaşmasında İtalya sahasında İngiltere'yi ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İtalyanlar, 68'inci dakikada Raspadori'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:

Finlandiya - Romanya: 1-1

Bosna-Hersek - Karadağ: 1-0

Gürcistan - Kuzey Makedonya: 2-0

Bulgaristan - Cebelitarık: 5-1

Estonya - Malta: 2-1