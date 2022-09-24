İtalya, İngiltere’yi Uluslar B Ligi’ne yolladı!
UEFA Uluslar Ligi grup müsabakalarında 7 karşılaşma oynandı. Gecenin maçında İtalya, İngiltere'yi San Siro'da 1-0 yenerek A Ligi'nde liderlik şansını sürdürüp rakibini B Ligi'ne gönderdi.
UEFA Uluslar Ligi grup müsabakaları bugün 4 grupta oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Günün sürpriz sonucuna Macaristan imza attı. Macarlar, Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada, Almanya'yı Adam Szalai'nin 17'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Öte yandan günün önemli karşılaşmasında İtalya sahasında İngiltere'yi ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İtalyanlar, 68'inci dakikada Raspadori'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle:
Finlandiya - Romanya: 1-1
Bosna-Hersek - Karadağ: 1-0
Gürcistan - Kuzey Makedonya: 2-0
Bulgaristan - Cebelitarık: 5-1
Estonya - Malta: 2-1
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