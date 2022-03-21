İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Mario Balotelli kararı
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, Roberto Mancini, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Mancini, Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli'yi neden milli takıma çağırmadığını açıkladı.
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya maçı öncesi konuştu.
Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'nin çağrılmamasıyla ilgili konuşan, İtalyan teknik adam, "Onun yerine daha yararlı olabilecek birini seçtim. Yeni şeyler denemek için çok az vaktimiz var" dedi.
"BARELLA VE INSIGNE'DEN ENDİŞEM YOK"
Takımın genel durumuna değinen tecrübeli teknik adam, "Insigne ve Barella konusunda herhangi bir endişem yok. Milli takımda her zaman iyi iş çıkardılar. sezon boyunca yüzde yüz olmadığınız zamanlar olabilir. Bu yüzden Chiellini'nin oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Juventus ile maça çıkması iyi oldu. Kazanmak isteyen bir takımın güçlü bir savunması olmalı" diye konuştu.
"KAMPA GEÇ KATILDILAR"
"İki maç arasının 5 gün olması takımları zorlar mı?" sorusuna, "Karşılaşmalar arasında 5 gün yeterli olacak mı? Belki perşembe ve salı arasındaki 5 gün, bugün ve perşembe arasındaki üç günden daha iyidir. Çünkü Emerson pazartesi sabahı geldi, birçoğu kendi takımlarında oynuyordu" cevabını verdi.
"DÜNYA KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Amaçlarının Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Amacımız Dünya Kupası'nı kazanmak ve bunu başarabilmek için de bu iki maçı kazanmak zorundayız. Kazanarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarımız elendiği için üzgünüz. Çünkü o turnuvada ilerlemek her zaman oyuncuların deneyim kazanmasına yardım eder. Bu maç için maksimum konsantrasyona sahip olmak önemli" diyerek sözlerini noktaladı.
İtalya, Dünya Kupası elemeleri play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya ile 24 Mart'ta karşı karşıya gelecek.
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