İtalya'da genç hakem Marika Galizia, hayatını kaybetti
İtalyan hakem Marika Galizia, sezeryan doğum sırasında hayatını kaybetti.
26 yaşındaki İtalyan hakem Marika Galizia, erkek çocuğu dünyaya getirirken sezeryan doğum sırasında hayatını kaybetti.
Dün gece San Paolo hastanesinde doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden Ceriale'li 26 yaşındaki Marika Galizia, 11 yıldır futbol hakemliği yapıyordu.
11 yıldır futbol hakemliği yapan Marika Galizia'nın ölümü ülkede büyük üzüntüyle karşılandı.
İtalyan basınının haberine göre, Galizia normal doğum için hastaneye kaldırılmış; sağlık durumu aniden kötüleşince sezeryana alınmış. Tedaviye rağmen genç hakemin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Serie A'nin büyük kulüplerinden Milan da genç hakem için sosyal medya paylaşımında bulundu.
Milan, "Bir kadın, bir anne, bir futbol tutkusu: Marika Galicia'nın ailesinin etrafında toplanıp çocuğu için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Una donna, una mamma, una passione per il calcio: ci stringiamo attorno alla famiglia di Marika Galizia e preghiamo per il suo bambinohttps://t.co/YKRN74UC6M pic.twitter.com/SLOjtKano0— AC Milan (@acmilan) September 23, 2021
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