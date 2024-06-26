İtalyan takımları peşindeydi: Nicolo Zaniolo transferde tercihini yaptı!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:15

Güncelleme: 26.06.2024 - 14:15

Önceki sezon Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'a dönmüştü. Kariyerini İtalya'da sürdürmek isteyen Zaniolo, Sarı-Kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün son 48 saattir Zaniolo transferi için İtalya'da mesai harcıyor.

Nicolo Zaniolo transferi için Fiorentina ve Atalanta yarışırken, ünlü gazete yapılan teklifleri ve oyuncunun tercihini duyurdu.

GASPERİNİ VE ŞAMPİYNLAR LİGİ ETKİSİ

Habere göre Fiorentina Galatasaray'a zorunlu satın alma opsiyonlu toplam 22-23 milyon Euro ödemeye razı oldu. Buna karşın Zaniolo, Şampiyonlar Ligi faktörü ve teknik direktör Gian Piero Gasperini'yle çalışma isteği sebebiyle Atalanta'yı tercih etti.

Haber detayında Atalanta'nın Galatasaray'a yaptığı teklifin ise satın alma opsiyonlu toplam 20 milyon Euro olduğu belirtildi.

Yine haberde Nicolo Zaniolo'nun İstanbul macerasının kesin olarak biteceği ve bunu bilen Galatasaray'ın konuyu uzatmak istemediği vurgulandı. Cenk Ergün'ün bugün İtalya'dan ayrılacağı ve transferin büyük oranda şekilleneceği aktarıldı.

Geride bıraktığımız sezonda Aston Villa formasıyla toplam 39 maça çıkıp 1290 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük skor katkısı verdi. Galatasaray'ın 15 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.