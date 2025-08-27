Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 12:02:00
İtalyanlar duyurdu: Arda Ünyay'a Premier Lig kancası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Manchester City'nin, Galatasaray'ın 18 yaşındaki savunmacısı Arda Ünyay'ı izlediği aktarıldı.

Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, gösterdiği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcuyu Manchester City ve Arsenal yakın takibe aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Haberde Arda'nın sağ bek pozisyonunda da forma giyebildiği belirtilirken önünde parlak bir kariyer olduğu aktarıldı.

Arda Ünyay, Galatasaray formasıyla bu sezon Gaziantep FK maçında 24 dakika süre aldı.

500 bin Euro piyasa değeri olan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

