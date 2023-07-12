Lazio, Gedson Fernandes için yeniden teklif yapacak

Milinkovic-Savic'i 40 milyon euroya Al-Hilal'e gönderen Lazio'nun Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e yeniden teklif yapacağı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:12
Lazio, Gedson Fernandes için yeniden teklif yapacak
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Serie A'nın dişli ekiplerinden Lazio'nun Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e yeniden teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Ünlü İtalyan muhabir Alfredo Pedulla'nın aktardığında göre yıldız orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'i Al Hilal'e 40 milyon euroya gönderen Lazio'nun yeniden Gedson Fernandes'in peşine düşeceğini yazdı. 

İtalyan kulübünün bir süredir temasta olduğu Beşiktaş'a Gedson için bu kez daha daha ciddi bir teklif sunmasının beklendiği kaydedildi.

YÜZDE 50'SİNİ ALACAK

Beşiktaş'ın Gedson için Lazio'dan 35 milyon euro talep ettiği geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

 Öte yandan bilindiği gibi Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'si siyah beyazlılarda bulunuyor. Dolayısıyla olası bir satışta Beşiktaş bonservis bedelinin yarısını kasasına koyabilecek.

Beşiktaş'a yüzde 50 bonservisi 6 milyon euroya mal olan Gedson Fernandes siyah beyazlı takımın formasıyla geçen sezon 36 maçta 3 gol 6 asist üretmişti.


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