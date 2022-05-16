Jake Daniels, eş cinsel olduğunu açıklayan ilk İngiliz futbolcu oldu
İngiltere Championship Ligi ekibi Blackpool'un 17 yaşındaki forveti Jake Daniels, İngiliz futbolunda eş cinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu oldu.
Blackpool'un 17 yaşındaki futbolcusu Jake Daniels, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklama ile eş cinsel olduğunu açıkladı.
Genç futbolcu, Justin Fashanu'dan bu yana İngiliz futbolunda eş cinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu oldu.
Bu ayın başlarında Championship'te Peterborough United'a karşı kulüpteki ilk maçına çıkan 17 yaşındaki oyuncu, kendisini LGBTQ+ grubunun bir parçası olarak tanımladı.
Daniels, ailesinin ve takım arkadaşlarının kendisine bu konuda destek olduğunu söyledi.
Genç oyuncu, Blackpool'un resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Bu sezon sahada benim için harika bir sezon oldu. Ama saha dışında gerçek halimi ve kim olduğumu saklıyordum. Tüm hayatım boyunca eş cinsel olduğumu biliyordum ve şimdi dışarı çıkıp kendim olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.
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