Jake Daniels, eş cinsel olduğunu açıklayan ilk İngiliz futbolcu oldu

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:26

Blackpool'un 17 yaşındaki futbolcusu Jake Daniels, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklama ile eş cinsel olduğunu açıkladı.

Genç futbolcu, Justin Fashanu'dan bu yana İngiliz futbolunda eş cinsel olduğunu açıklayan ilk oyuncu oldu.

Bu ayın başlarında Championship'te Peterborough United'a karşı kulüpteki ilk maçına çıkan 17 yaşındaki oyuncu, kendisini LGBTQ+ grubunun bir parçası olarak tanımladı.

Daniels, ailesinin ve takım arkadaşlarının kendisine bu konuda destek olduğunu söyledi.

Genç oyuncu, Blackpool'un resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Bu sezon sahada benim için harika bir sezon oldu. Ama saha dışında gerçek halimi ve kim olduğumu saklıyordum. Tüm hayatım boyunca eş cinsel olduğumu biliyordum ve şimdi dışarı çıkıp kendim olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.