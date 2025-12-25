Cumhuriyet Gazetesi Logo
Javi Galan'ın yeni takımı belli oluyor!

Javi Galan'ın yeni takımı belli oluyor!

25.12.2025 15:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Javi Galan'ın yeni takımı belli oluyor!

La Liga ekibi Osasuna, sol bek Javi Galan'ın transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

La Liga ekiplerinden Osasuna, sol bek Javi Galan'ın transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 500 bin Euro ödeme yapacak.

Teknik direktör Alessio Lisci, böylece kış transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Atletico Madrid'den kadroya katılan Javi Galan, Osasuna ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Anlaşmada, tarafların mutabık kalması halinde sözleşmenin uzatılmasına yönelik bir opsiyon da bulunuyor.

Bu sezon Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan sol bek, Osasuna'da sol kanadın şu ana kadarki asıl ismi olan Abel Bretones ile rekabete girmeyi hedefliyor.

500 BİN EURO BONSERVİS

Osasuna'nın Galan için ödediği bonservis bedelinin 500 bin Euro olduğu belirtilirken, transferin beklentileri karşılaması durumunda sözleşmenin ilave 500 bin Euro karşılığında uzatılabileceği ifade edildi.

Javi Galan'ın, 29 Aralık Pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor. Teknik direktör Alessio Lisci'nin, deneyimli futbolcuya 3 Ocak'ta El Sadar'da Athletic Bilbao'ya karşı oynanacak karşılaşmada forma vermesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Geçen sezon 40 maçta görev alan Galan, bu sezon ise ligde 5, Kral Kupası'nda 1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 7 maçta forma giydi.

İlgili Konular: #atletico madrid #Osasuna #Javi Galan

İlgili Haberler

Alexander Sörloth yıldızlaştı: Atletico Madrid, PSV deplasmanında güldü!
Alexander Sörloth yıldızlaştı: Atletico Madrid, PSV deplasmanında güldü! Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven'ı 3-2 mağlup etti.
Atletico Madrid deplasmanda çok rahat!
Atletico Madrid deplasmanda çok rahat! Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Girona'yı 3-0 mağlup etti.
Atletico Madrid, ligde iki maç sonra galip!
Atletico Madrid, ligde iki maç sonra galip! İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı 2-1 mağlup etti.