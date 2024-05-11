Yayınlanma: 11.05.2024 - 09:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 09:52

Bu sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemesine çok az kalan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden başladı. Cimbom, Jhon Arias'i gündemine aldı. Peki, Jhon Arias kimdir? Galatasaray'la adı anılan Jhon Arias kaç yaşında, nereli?

JHON ARIAS KİMDİR?

21 Eylül 1997 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen Jhon Arias, kariyerine 2016 yılında Meksika ekibi Dorados'un altyapısında başladı. Daha sonra Tijuana'ya transfer olan Arias, 2017'de katıldığı Patriotas takımında profesyonel oldu. Kolombiyalı futbolcu ardından sırasıyla Llaneros, CD America, Sante Fe ve Fluminense formaları giydi. Brezilya ekibi, Jhon Arias'ı 2021 yılında 600 bin euro karşılığında transfer etti.

JHON ARIAS HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

26 yaşındaki ve 1.68 boyundaki Jhon Arias, sağ kanat bölgesinde görev alıyor. Kolombiyalı futbolcu sol kanat ve orta sahanın sağında da oynayabiliyor.